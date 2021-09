Boris Johnsons løftebrud godkendt i parlamentet: Skatten hæves i Storbritannien

Det britiske parlament godkender ved en afstemning premierminister Boris Johnsons plan om at hæve skatter for at sikre penge til at komme landets skrantende sundheds- og socialvæsen til undsætning.

Det sker med 319 stemmer imod 248.

Den konservative premierminister har gjort nogle af sine partikolleger vrede ved at bryde et valgløfte om ikke at øge skatterne i Storbritannien.

Men det sker nu ved at øge det nationale forsikringsbidrag. Det skal hæves med 1,25 procentpoint. De nye skatter skal betales af både arbejdstagere og arbejdsgivere.

Det skal give ekstra 12 milliarder pund (104 milliarder kroner) om året. Pengene skal gå til sociale velfærdsordninger, herunder plejehjem, hvor behovet ventes at bliver fordoblet over de næste to årtier. Det skyldes, at de ældre vil komme til at tælle langt flere i fremtiden.

Der skal også pumpes penge ind i de offentlige hospitaler, der har måttet kanalisere mange af deres ressourcer ind i behandlingen af covid-19. Det har ført til lange ventelister på hospitalerne.

Fem og en halv million planlagte operationer, der var planlagt i det offentlige sundhedsvæsen, er blevet udskudt og ligger nu og hober sig op.

Ifølge regeringens egne tal forventes det tal at stige til 13 millioner ved udgangen af året, hvis ikke der sættes ind over for problemet.

Selv om Johnson ifølge eget udsagn ikke er glad for, at skatten nu bliver hævet, har forværrelsen af det offentlige sundhedsvæsen stået på for længe.

I en tale til parlamentet tirsdag understregede premierministeren, at gentagne regeringer har undladt at gøre noget ved problemet.

I alt forventes den forhøjede skat at kunne indbringe sundhedsvæsenet 36 milliarder pund i løbet af de kommende tre år. Det svarer til cirka 311 milliarder kroner.

