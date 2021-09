Prognose: Klart rødt-grønt flertal i Norge

Sådan foregår det

Norsk valg

Mandag er der valg til det norske Storting. Der er 169 mandater på spil, og den kommende regering skal have 85 mandater for at have flertal.

Norge er inddelt i 19 valgdistrikter. Hvert distrikt har et vist antal mandater udregnet efter distriktets størrelse og antal borgere. I de mindre distrikter med færre mandater, er det svært for de mindre partier at få en stol i den norske folketingssal.

19 af mandaterne bliver derfor fordelt efter et udjævningssystem. De fordeles på de partier, som har flest spildte stemmer på landsbasis. Partierne skal være over spærregrænsen for at kunne få tildelt disse mandater.

Den norske spærregrænse er på fire procent. Et parti kan stadig blive valgt ind, selvom de får mindre end fire procent af stemmerne, men de kan ikke få del af udjævningsmandaterne.

En situation kan se således ud: et parti får 3,9 procent af stemmerne og to mandater. Hvis partiet derimod får 4,1 procent af stemmerne, kan udjævningssystemet give partiet mellem seks og otte mandater.

