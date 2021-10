Letlands præsident støtter Mette Frederiksens hårde linje: »Det er, mener jeg, den rigtige politik, og vi vil gerne bidrage til den«

Egils Levits har som barn levet bag Jerntæppet. Hans familie blev forstødt fra den lettiske del af Sovjetunionen til Vesttyskland i 1972. Efter Murens fald i 1989 var han som medlem af en systemkritisk bevægelse med til at lede Letland mod løsrivelse og selvstændighed. I dag er han Letlands præsident og beskriver den pigtråd, som Letland lægger ud langs grænsen til Hviderusland, som en nødvendighed. Ja, en pligt.

»Vi tager vores pligter meget alvorligt, og en af vores pligter er at bevogte EU’s ydre grænse, som også er Letlands grænse. Derfor bygger vi nogle installationer for at have mulighed for at kontrollere indgangen til Letlands og Europas territorium«, siger Egils Levits.