»Problemet er alt for alvorligt til ikke at blive adresseret«: Vreden vokser over problembarnet Polen

Hvorfor gør de europæiske ledere ingenting? Hvorfor dækker de over hinanden?«.

De oprørte ord kom fra den hollandske EU-parlamentariker Sophie in ’t Veld under en debat tirsdag med Polens regeringsleder, Mateusz Morawiecki. Hendes spørgsmål afspejler, at der er pres på EU’s andre regeringschefer for at reagere på, at en polsk forfatningsdomstol har sagt, at Polen ikke behøver rette sig efter afgørelser fra EU-Domstolen.