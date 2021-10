Afslørende dokumenter kan bringe forholdet mellem Danmark og Kina i fare

Uden for offentlighedens kendskab har myndighederne i Hongkong og Kina direkte henvendt sig til politiet i Danmark for at få oplysninger om danske folketingsmedlemmer, hvilket i januar i år førte til et højst usædvanligt og politisk sprængfarligt sammenstød mellem Danmark på den ene side og Kina og Hongkong på den anden side.

Sammenstødet var foranlediget af, at demokratiforkæmperen Ted Hui i december sidste år kunne flygte fra Hongkong til Danmark ved at fremvise invitationer fra de to folketingspolitikere Katarina Ammitzbøll og Uffe Elbæk fra henholdsvis Konservative og Frie Grønne, der fik det til at se ud som om, at han skulle til Danmark for at deltage i en række politiske møder.