Mette Frederiksen giver massiv støtte til USA

Små to måneder efter Vestens og Danmarks tumultariske exit fra Afghanistan slår statsminister Mette Frederiksen (S) fast, at det danske svar i international kontekst skal være et øget – ikke svækket – engagement i verdens brændpunkter.

»Læren af Afghanistan må i mine øjne aldrig blive, at vi skal engagere os mindre. Tværtimod. Den eneste måde at sikre vores demokrati og danske værdier på – Danmarks tryghed og sikkerhed – er at tage ansvar«, siger Mette Frederiksen.