På blot en uge er situationen gået fra alarmerende til tæt på katastrofal

Det skulle have været en hurtig afklapsning af Etiopiens tidligere og meget upopulære ledere. I stedet udvikler ministerpræsident Abiy Ahmeds et år lange krig mod landets tidligere ledelse i den nordlig Tigray-region sig nu med voldsom hast til et mareridt.

Et mareridt for Abiy Ahmed, nabolandene og hele Østafrika – men først og fremmest et mareridt for millioner af mennesker i landets nordlige egne, hvor kampe og politisk obstruktion gør det svært, grænsende til umuligt, at komme frem med nødhjælp.