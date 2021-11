Fem partier enes om ny pro-europæisk regering: Orbán har mistet sin nære allierede

Fem forskellige partier underskrev mandag en regeringsaftale, der vil sætte den ofte højrøstede EU-kritiske milliardær Andrej Babis fra posten som ministerpræsident og placere Tjekkiet solidt i det europæiske samarbejde og i den vestlige forsvarsalliance Nato.

Den kommende regering anføres ganske vist af det mildt euroskeptiske liberalkonservative Borgerdemokraterne, der stiller med den kommende ministerpræsident, Petr Fiala, men de fire andre partier ser ud til at have haft overhånden i fastlæggelsen af EU- og udenrigspolitikken, vurderer politolog og forfatter Jiri Pehe, der er direktør for den tjekkiske afdeling af New York University i Prag.