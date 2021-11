»Bare skyd mig, terrorister!«: Vreden ulmer i Kashmir over politiaktion, der kostede fire menneskeliv

I Kashmir stiger spændingerne, efter indiske indsatsstyrker for nylig dræbte fire mennesker i en politiaktion i et lokalt indkøbscenter. Demonstranter protesterer over, at politiet kan agere ustraffet, og flere frygter nu, at den konflikthærgede region kan være på vej mod endnu en periode præget af vold og drab.

I første omgang meddelte det indiske politi, at to militante separatister og to forretningsfolk, der blev beskrevet som »terroristsympatisører«, mandag blev dræbt under en aktion, som politiet gennemførte i indkøbscentret. Ifølge politiet havde de militante affyret skud mod betjentene og i samme omgang dræbt to forretningsfolk.