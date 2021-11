Gaderne er tomme og stemningen er trykket i den østrigske hovedstad Wien, efter at en ny restriktiv nedlukning af landet startede mandag morgen.

Det fortæller René Dinesen, som er ambassadør på den danske ambassade i Wien i Østrig.

»Det er en noget anderledes by at vågne op til. Det er kun supermarkeder, tankstationer og lignende, som må have åbent, og man skal have en grund til at færdes på gaden, derfor er gaderne meget tomme igen«, siger han.