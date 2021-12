Modtageren af Nobels Fredspris: »Seriøst, anholder I mig nu? Okay, wow«

Hun har så mange søgsmål mod sig, at det efterhånden for hende er blevet lige så normalt, som det er for nogle at gå i fitness. Hun har reporteret live på CNN, mens der er blevet skudt i baggrunden. Det fik hendes mor til at ringe ind for at klage til tv-stationen flere gange. Og så har hun startet sit eget kritiske medie med 12 millioner månedlige besøgende i ryggen, hvis historier har gjort landets præsident så rasende, at han har truet hende i bedste sendetid og arresteret hende to gange. Men det får hende ikke til at forlade Filippinerne.

Maria Ressa har nemlig ikke tænkt sig at bøje sig for nogen som helst. Koste, hvad det vil. Men den mentalitet har også gjort, at hun har følt sig nødsaget til at fravælge ting i tilværelsen. Blandt andet børn.