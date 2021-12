Topdomstol: Ungarsk lov gælder, når EU-lov ikke er helt på plads

Et tovtrækkeri mellem Ungarn og EU om EU-lov og national lovgivning fortsætter efter en afgørelse fredag ved Ungarns øverste domstol.

Ungarns forfatningsdomstol siger i en kendelse, at premierminister Viktor Orbáns regering skal holde sig til national lovgivning, hvor EU endnu ikke har taget passende skridt til at sikre fælles gennemførelse af EU-lovgivning. Forfatningsdomstolen har taget stilling til en indsigelse fra Orbáns regering. Den har reageret på, at en EU-domstol har afgjort, at Ungarn har forbrudt sig mod en EU-lov, der skal beskytte flygtninge.

I det konkrete tilfælde havde Ungarn deporteret migranter til den serbiske side af de to landes fælles grænse. Men den ungarske domstol siger samtidig, at den ikke har taget stilling til, om EU-lov står over ungarsk lov i spørgsmålet om migranter. Der er ikke umiddelbart flere detaljer om domstolens kendelse.

I Polen har regeringen også en kontrovers med EU’s love og regler. Her har forfatningsdomstolen tidligere afgjort, at EU-lov ikke i alle tilfælde har forrang i forhold til polsk lov. EU-Kommissionen og en række EU-lande har tidligere advaret om, at Polen og Ungarn ikke må få lov til at gå enegang. Det kan true hele fundamentet for EU og det indre marked.

Fører hård politik

Orbán har siden 2015 ført en hård politik over for migranter fra Mellemøsten og Asien, der strømmer til Europa via Ungarn. i 2016 fik han afviklet en folkeafstemning, hvor der var stort flertal i Ungarn mod at tage imod migranter og flygtninge som led i en EU-fordeling af de mange, der strømme til kontinentet.

Orbán selv siger til ungarsk radio fredag, at han tvivler på, at EU har retten på sin side.

»Fortolkningen af den ungarske forfatning, for eksempel i en strid med Bruxelles, bør i sidste instans ligge hos forfatningsdomstolen (i Ungarn, red.)«, siger han.

Orbán har været ved magten siden 2010. Han kritiseres hårdt af EU og en lang række af de 27 medlemslande for at undertrykke landets domstole og medier.

USA’s præsident, Joe Biden, er torsdag og fredag virtuel vært for et demokratimøde for langt over 100 lande. Det eneste EU-land, der ikke er inviteret, er Ungarn.

ritzau