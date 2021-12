Dommer i USA stopper tvangsmedicinering af dansker sigtet for at forårsage stor naturbrand

En psykisk syg dansk mand skal ikke længere tvangsmedicineres i staten Colorado i USA. Det har en civil domstol netop besluttet, oplyser hans advokat torsdag.

Manden har været frihedsberøvet i mere end 1.000 dage, fordi han er anklaget for at have forårsaget en af de største naturbrande i statens historie. Siden august har han været anbragt på et psykiatrisk hospital og er blevet udsat for tvangsmedicinering. Men nu skal indgrebet ifølge den civile domstol altså ophøre, oplyser advokat Jane Fisher-Byrialsen.

Beslutningen er truffet, efter at retten har hørt forklaringer fra fire psykiatere og fra en lokal sherif. Manden er i 50’erne. Han turede rundt i Colorado i en autocamper, da han blev anholdt 30. juni 2018. Den tredjestørste naturbrand havde netop hærget et stort område, og 141 boliger var gået op i røg. Danskeren blev sigtet og fængslet. Men på grund af hans sygdom har det ikke været muligt at gennemføre straffesagen.

Det tvangsmæssige indgreb har været begrundet med, at danskeren skulle bringes i så normal en tilstand, at den udsatte straffesag imod ham kunne blive afviklet. Statens interesse vejede tungest, lød det, men sådan er det altså ikke længere.

Advokat Jane Fisher-Byrialsen fortæller, at personalet i det fængsel, hvortil han efter planen skal overføres, ikke er i stand til at fortsætte den tvangsmæssige medicinering. Hun ser torsdagens afgørelse som et gennembrud i det langstrakte forløb, som også har været fulgt af Danmarks konsul i Denver.

»Nu går vi tilbage til kriminalretten og vil anmode om, at straffesagen stoppes«, siger Jane Fisher-Byrialsen.

Håbet er, at den syge mand derefter kan sendes hjem.

ritzau