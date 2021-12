Japan gennemfører første henrettelser siden 2019

Tre indsatte i Japan har tirsdag lokal tid fået løkke om halsen og endt deres dage. Dermed har landet udført de første henrettelser af dødsdømte siden 2019, skriver lokale medier med henvisning til justitsministeriet. Henrettelserne er de første under premierminister Fumio Kishida, der tiltrådte i oktober, efter at han vandt valget samme måned.

Japan er et af de få industrialiserede lande, der stadig udfører henrettelser. Mere end 100 indsatte i Japan venter i øjeblikket på henrettelse. Senest Japan udførte dødsstraf, var i 2019, da tre blev henrettet. Året før henrettede landet 15, hvoraf 13 var fra sekten Aum Shinrikyo. De 13 personer blev henrettet for at stå bag et angreb med nervegas i Tokyos undergrundssystem i 1995. Det vides umiddelbart ikke, hvad de seneste henrettede var dømt for.

Henrettelser i Japan gennemføres normalt længe efter domsafsigelsen og foregår altid ved hængning. I årtier har myndighederne først givet den dødsdømte besked få timer før henrettelsen.

Dødsstraf er blevet kritiseret gentagne gange af menneskerettighedsgrupper, blandt andet Amnesty International. Hvert år opgør organisationen antallet af henrettelser, og sidste år blev der ifølge Amnesty udført mindst 483 henrettelser i 18 lande. Blot fire lande – Iran, Egypten, Irak og Saudi-Arabien – stod for 88 procent af henrettelserne.

Kina indgår ikke i Amnestys årlige rapport, men organisationen vurderer, at de kinesiske myndigheder henretter tusindvis af mennesker hvert eneste år. Årsagen til, at Kina ikke indgår i statistikken, skyldes ifølge Amnesty, at det er en statshemmelighed, hvor mange der henrettes.

