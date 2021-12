Dubais leder skal betale milliarder i rekorddyr skilsmisse

Dubais øverste leder, sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, skal betale næsten fem milliarder kroner til sin ekshustru og sine børn. Det har en engelsk domstol tirsdag besluttet.

Det enorme beløb, der lyder på 550 millioner pund, er ifølge nyhedsbureauet Reuters det højeste beløb, som en engelsk domstol nogensinde har pålagt en person at betale i forbindelse med en skilsmisse. Sagen kørte bag lukkede døre ved en familiedomstol.

Mohammed bin Rashid al-Maktoum har været igennem en langstrakt skilsmisse med prinsesse Haya Bint al-Hussein, som han har to børn med. Den engelske domstol har tirsdag besluttet, at Dubais 72-årige leder inden for tre måneder skal betale 251,5 millioner pund til Haya Bint al-Hussein.

Det skal blandt andet være med til at give hende sikkerhed resten af livet. Ikke mindst over for sheiken, der i sig selv udgør en »alvorlig risiko«, lyder det tirsdag i retten fra dommer Philip Moor. Derudover skal han betale 290 millioner pund, der skal gå til at dække udgifter til børnene og til at sørge for deres sikkerhed, når de er voksne.

Dommeren siger tirsdag, at den 47-årige prinsesse »ikke beder om en stor præmie, men om at føle sig sikker« og om at blive kompenseret for de ejendele, som hun har mistet i forbindelse med skilsmissen.

Mohammed bin Rashid al-Maktoum er – foruden Dubais leder – også vicepræsident og premierminister i De Forenede Arabiske Emirater. Dubai er et af de syv emirater, der udgør De Forenede Arabiske Emirater.

Prinsesse Haya Bint al-Hussein er Jordans kong Abdullahs halvsøster. Hun flygtede i april 2019 til Storbritannien sammen med sine to børn, fordi hun angiveligt var »skrækslagen« for sheiken. Mohammed bin Rashid al-Maktoum skal på et tidspunkt have godkendt brugen af software, der overvågede ekshustruens telefon.

ritzau