Nicoletta Gatta er rædselsslagen for vaccinen. Nu bliver hun tvunget til at tage den

Med den seneste stramning, der gør vaccinen obligatorisk for alle over 50 år, håber den italienske regering på at redde liv og undgå overbelastning af sygehusene. Men for 70-årige Nicoletta Gatta føles beslutningen som et overgreb.