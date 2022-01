Trump foran menneskehav i ørkenen: »I 2024 erobrer vi Det Hvide Hus tilbage«

Foran et hav af radikaliserede tilhængere – midt ude i Arizonas ørken – satte Donald Trump natten til søndag dansk tid for alvor gang i sin valgkamp frem mod den store revanche i 2024. Seancen var en advarsel til demokraterne om, at Trump er parat til at bruge alle midler for at vinde, men nok en mindst lige så skræmmende forestilling for midtersøgende republikanere.