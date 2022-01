NFL-stjernens halverede løn og prisen på dit hjem har mere til fælles, end man skulle tro

Odell Beckham Jr, wide receiver for NFL-holdet Los Angeles Rams, jubler efter sejren over de forsvarende mestre fra Tampa Bay Buccaneers, som sender holdet en kamp tættere på Super Bowl. Når han kigger på sin lønseddel, har han dog ikke så meget at juble over, for han bliver betalt i bitcoin, hvis værdi er faldet drastisk på det seneste. Foto: Kevin C. Cox/Ritzau Scanpix