Eksperternes tale var meget klar efter den flere timer lange debat mellem Le Pen og Macron

Hverken Emmanuel Macron eller Marine Le Pen formåede at sætte afgørende stød ind i duel, som afslørede grundlæggende forskelle om Europa, om kampen for et bedre klima og om religiøse symboler i det offentlige rum. Men Macron vandt på points, mener eksperter. Det skriver Politikens Europakorrespondent, Michael Seidelin, i denne analyse.