Norsk efterretningschef: Måske tog vi fejl

I sidste måned indkaldte norsk politi den 42-årige mand, der natten til lørdag blev anholdt efter et skudangreb mod Norges LGBT-miljø, til bekymringssamtale. Bagefter vurderede politiet, at manden ikke havde intentioner om at begå vold. Lørdag nat dræbte manden to og sårede 21.