En serie af mystiske drab taler for, at spionchef skal være lettet over at være sluppet med en 'forfremmelse'

Chefen for spiontjenesten i den iranske revolutionsgarde er diskret skiftet ud. Fyret for ikke at få bugt med en serie – formodentlig – israelske attentater på iranske videnskabsfolk og agenter. Bag serien af mystiske dødsfald er en strid om Irans atomprojekt.