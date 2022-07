Nour følte sig endelig frigjort. Men en bølge af LGBTQ+-had gør, at han nu helst vil være derhjemme

LGBTQ-miljøet og de syriske flygtninge må holde for, når libanesiske myndigheder forsøger at aflede opmærksomheden fra det økonomiske kaos, de selv har skylden for, siger menneskerettighedsorganisationer.