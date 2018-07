Theresa May prøver at tilfredsstille sit parti, men får bare nye fjender

Han havde – også – travlt i går, indpiskeren hos de britiske konservative. Julian Smith hedder han, og hans opgave er under normale omstændigheder at sørge for, at partiet stemmer sammen, når der skal stemmes i Underhuset.

Men lige nu er omstændighederne ikke normale, så hans fornemmeste opgave er at sørge for, at de, der ikke stemmer med, men imod regeringen, er så få, at regeringen ikke kommer i mindretal.

Derfor havde han mandagen igennem samtaler med både Brexiteers og Remainers. De første vil helt og aldeles ud af EU, de sidste ville helst blive og prøver nu at holde så tætte bånd til EU som muligt.

Mens London sloges, sad EU’s og Storbritanniens Brexit-forhandlere og forhandlede i Bruxelles

De to grupper holder hele tiden hinanden i skak og for en måned var det Remainers-gruppen, der var ved at bringe regeringen og premierminister Theresa May til fald i forbindelse med dele af Storbritanniens udtrædelsesaftale med EU.

Men ved at give løfter om mere indflydelse til parlamentet lykkedes det indpiskeren med Theresa May i baggrunden at bevare flertallet. Det var ikke prangende, men det var der.

Siden Theresa May kom med sit bløde Brexit-udspil forrige weekend, har det så især været Brexiteers-gruppen, der har været i opposition. Det blev yderligere forstærket torsdag, da hvidbogen, Mays forhandlingsoplæg til EU, blev offentliggjort.

Den fik, selv set med britiske briller, en usædvanlig hård medfart og fik flere konservative til at smække med døren. Først var ministrene David Davis og Boris Johnson samt juniorminister Steve Baker gået, senere har seks parlamentsmedlemmer frasagt sig deres tillidshverv. Den sidste, Scott Mann, gik mandag.

Men også Remainers-gruppen er utilfreds, og det fik tidligere undervisningsminister Justine Greening til at foreslå en ny folkeafstemning.

Hun anerkendte sådan set, at regeringen gjorde, hvad den kunne, med sin hvidbog, men hun konkluderede, at det var en model, der ikke passede nogen, og derfor opfordrede hun til en ny folkeafstemning.

Tak, men nej tak

Svaret kom med det samme fra 10 Downing Street: Tak, men nej tak. Og Theresa May understregede, at det under ingen omstændigheder kommer til at ske.

Greening luftede sit forslag i The Times, mens tidligere Brexit-minister Davis begravede hvidbogen i Financial Times, og May selv brugte Daily Mails søndagsudgave, Mail on Sunday, til at advare begge parter med ordene: »Der er kun én Brexit-aftale, og det er min«.

Mandag måtte hun dog starte med at rette opmærksomheden mod Brexiteers-gruppen, som allerede i sidste uge lod forstå, at deres krig mod May er en guerillakrig. Ikke en endelig konfrontation, ikke lige nu i hvert fald. Det er små stød, der hele tiden udfordrer premierministeren.

Derfor oprustes der i deres netværk, European Research Group (ERG), og det nyeste våben er appen WhatsApp. Det er det elektroniske mødested, skriver The Guardian. Steve Baker er blevet pennefører nu, hvor han ikke længere er junior-Brexit-minister.

Men den egentlige leder er den 58-årige og meget konservative Jacob Rees-Mogg, der gennem de seneste måneder er trådt mere og mere og mere i karakter som Mays udfordrer. Uden direkte at udfordre hende, men hele tiden stikke til hende.

Et af stikkene skulle leveres mandag aften, da ERG havde fire ændringsforslag til toldunionen, som ville udstille May og regeringens bløde Brexit-politik.