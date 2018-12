Våbenhvile i Yemen overgår forventninger

For første gang i to år har Yemens regering og houthi-oprørerne snakket sammen og lovet våbenhvile i ekstremt vigtig havneby.

I over 3,5 år har de bekæmpet hinanden i den blodige borgerkrig i Yemen, der har kostet omkring 60.000 mennesker livet. Men med hænderne i vejret kunne repræsentanter for Yemens regering og houthi-oprørerne fejre afslutningen på et ugelangt møde mellem parterne på et Johannesbergs Slott uden for Stockholm.

Parterne er blevet enige om at indgå en våbenhvile i Yemens største havneby, Hudaydah. Alle tropper skal trække sig ud af byen inden for 21 dage, så nødhjælpsorganisationer kan levere hjælp til de millioner af borgere, der i øjeblikket sulter på grund af borgerkrigen. Og det var mere, end man kunne forvente af mødet, mener Maria-Louise Clausen, postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier

»Det er vigtigt, fordi det er første gang i over to år, de mødtes. Der var positive forhandlinger, de var i det samme lokale, og de gav hånd. Det er et signal, som har en betydning, men det er forholdsvist symbolsk«, siger Maria-Louise Clausen.

Ud af landets 29 millioner indbyggere sulter de 22 millioner i øjeblikket, og FN siger, at situationen i Yemen er den største humanitære katastrofe i verden. Derfor hæfter Maria-Louise Clausen sig ved, at det er lykkedes at tage et vigtigt skridt mod at få stoppet den værste hungersnød, selvom hun tror, der går lang tid, før konflikten er ovre.

Billederne af den udsultede 7-årige pige Amal Hussain gik verden rundt. Hun døde få dage efter, fotografen forlod hospitalet, hvor blev taget. Foto: Hammadi Issa/AP

Inden borgerkrigen anslås det, at 70 procent af alle forsyninger til Yemen kom igennem havnen i Hudaydah, hvor 37 procent af alle krigens ofre er omkommet ifølge den amerikanske ngo Armed Conflict Location & Event Data Project. Hudaydah ligger på Yemens vestkyst ud mod Det Røde Hav. Den nordvestlige del af Yemen er i øjeblikket kontrolleret af houthierne, som blandt andet bliver støttet af Iran.

Regeringen og oprørerne er også nået et skridt nærmere en afvæbning i landets tredjestørste by, Taiz, hvor der bor omtrent 600.000 indbyggere. Byen har været hjemsted for nogle af krigens mest intense kampe, men her har man opnået en »fælles forståelse«. Det betyder blandt andet, at man vil lave en humanitær korridor ind til byen, der ligger knap 250 km sydøst for Hudaydah.

Mødes igen til januar

FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, var begejstret, da han lukkede mødet og kunne overvære Yemens udenrigsminister, Khaled al-Yamani, og Houthi-formanden, Mohammed Abdelsalam, storsmile, da de trykkede hænder foran verdenspressen.

»Det, at vi har indgået en aftale om Hudaydah, som mange betragter som det mest vanskelige af de problemer, der er på bordet, giver os håb om, at denne proces nu vil rykke sig fremad skridt for skridt«, sagde Antonio Guterres.



Parterne er også blevet enige om at udveksle mere end 15.000 fanger, som er blevet fanget af houthierne og regeringen, siden krigen brød ud i marts 2015. Disse fanger skal udveksles 20. januar næste år.