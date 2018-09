Stærke ord ved John McCains kiste : Læs hele Barack Obamas hyldesttale til hidsigproppen og hædersmanden McCain

Vi er kommet for at hylde en helt særlig mand, en kriger, en statsmand, en patriot, der stod for så meget af det, der er det bedste ved USA. Præsident Bush og jeg er blandt de få, der havde æren af at dyste mod John på det højeste politiske niveau. Han gjorde os til bedre præsidenter, ligesom han gjorde Senatet bedre, ligesom han gjorde dette land bedre. Så når en person som John, mens han stadig er i levende live, beder én om at stille sig op og tale for ham, når han dør, er det en vældig og ganske enestående ære.

Da John tidligere på året ringede til mig i det ærinde, vil jeg gerne indrømme, at jeg både blev trist til mode og også ret overrasket. Men efter vores samtale stod det klart for mig, hvor meget det egentlig sagde om nogle af Johns særlige egenskaber. For det første kunne John godt lide at være uforudsigelig, og en endda en lille smule på tværs. Det sagde ham ingenting at tilpasse sig en eller anden færdigpakket forestilling om, hvordan en senator skulle være, og han ville heller ikke have en færdigpakket mindehøjtidelighed. Det viste også Johns foragt over for selvmedlidenhed. Han havde været i helvede og var kommet tilbage derfra. men han mistede aldrig sin energi eller optimisme eller livsglæde. Så kræften kunne ikke gøre ham bange. Og han fastholdt sin ukuelighed helt til det sidste. Han var for stædig til at holde sig i ro, han var lige så påståelig som altid, og han nærede en stærk hengivenhed over for sine venner og, i helt særlig grad, sin familie. Samtalen var et udtryk for hans uhøjtidelighed, hans humoristiske sans og det anstrøg af skælmeri, han havde i sig. For hvordan kunne han mere effektivt have sikret sig at komme til at le sidst end ved at bede George og mig om at sige pæne ting om ham, mens hele landet lytter med? Og mest af alt viste det et storsind og en evne til at se ud over meningsforskelle for at finde det, der samler.

Og ud fra en umiddelbar betragtning kunne John og jeg ikke have været mere forskellige. Vi tilhører forskellige generationer. Jeg kommer fra en skilsmissefamilie og har aldrig kendt min far. John kom fra en af USA’s mest respekterede militærfamilier. Jeg har ry for at kunne holde hovedet koldt — det havde John ikke i helt samme grad. Vi var bannerførere for forskellige amerikanske politiske traditioner, og gennem hele min tid som præsident tøvede John aldrig med at gøre mig opmærksom på det, hver gang jeg havde klokket i det — det var cirka en gang om dagen efter hans beregninger. Men trods alle vores uenigheder, og trods alle de gange vi krydsede klinger, forsøgte jeg aldrig at skjule — og det tror jeg, at John efterhånden opdagede — den mangeårige beundring, jeg nærede for ham. John sagde selv, at han var oprørsk som ung. Og det er forståeligt i hans tilfælde. Når man er søn og barnebarn af admiraler kan mytteri nok være en genvej til at skille sig ud fra mængden. Men efterhånden indså han, at han kun for alvor kun gøre en forskel i verden ved at præstere noget, der var større end ham selv. Og i Johns tilfælde indebar det at følge det højeste kald: at tjene sit land i krigstid.

I den forløbne uge og her til morgen har andre talt om de enorme lidelser, han gennemgik, og den enorme tapperhed, han viste, da han var fange i cellerne i Hanoi — da blev ungdommens jernvilje dag efter dag og år efter år hærdet til stål. Det bringer mindelser om noget, Hemingway skrev i den bog, som Meghan nævnte, hans yndlingsbog:

»I dag er blot en dag ud af alle de dage, der kommer. Men det, der sker alle de andre dage, der kommer, kan afhænge af, hvad du gør i dag«. I fangenskab lærte John på måder, som de færreste af os kommer til, betydningen af disse ord — at hvert øjeblik, hver dag, hver beslutning er en prøve. Og John McCain bestod den prøve igen og igen og igen. Og derfor klingede det aldrig hult, når John talte om tyder som at gøre tjeneste og leve op til sine pligter. Det var ikke bare ord for ham. Det var en sandhed som han havde levet for og var klar til at dø for. Og det tvang selv de meste kyniske til at overveje, hvad vi egentlig har gjort for vores land? Hvad ville vi risikere alting for?

Der er i seneste uge talt meget om, hvilke uortodoks enegænger, John var. Men faktisk var John en ganske konservativ mand. Tro mig: det fik jeg selv at mærke ved mange afstemninger. Men han forstod, at nogle principper er vigtigere end politik. Han betragtede det som sin pligt at værne om disse principper og værne om disse værdier. John værnede om selvstyrets institutioner, vores forfatning, forfatningstilføjelserne i Bill of Rights, magtens deling og selv de mystiske regler og procedurer i Senatet. Han vidste, at i en nation så stor og frembrusende og mangfoldig som vores, er det netop disse institutioner, regler og normer, der binder os sammen. De giver form til og skaber orden i vores fælles liv, selv når vi er uenige. Særligt, når vi er uenige. John troede på ærlige meningsudvekslinger og på, at man skal lytte til andre holdninger. Han forstod, at hvis vi vænner os til at bøje sandheden for at få den til at fremme politiske formål eller stemme overens med partiets linje, holder vores demokrati op med at fungere. Derfor var han villig til at sige sit eget parti imod ved flere lejligheder, og han arbejdede nogle gang på tværs af partiskellet for at få vedtaget reformer af reglerne for kampagnebidrag og immigration. Derfor var han fortaler for en fri og uafhængig presse som et helt centralt element i vores demokratiske diskussion. Og så gjorde det jo heller ikke noget, at det gav ham god mediedækning.

John forstod, ligesom JFK og Ronald Reagan forstod det, at noget af det, der gør vores land fantastisk, er at vores medlemskab ikke baserer sig på vores herkomst, vores efternavn — det baserer sig ikke på, hvor vores forældre eller bedsteforældre kom fra, eller hvornår de kom hertil. Det baserer sig derimod på vores tilslutning til en fælles tro: at vi alle er skabt lige, og at vores skaber har givet os visse ukrænkelige rettigheder. Det er blevet nævnt i dag, og man har i ugens løb set tv-klip fra 2008, hvor John sagde fra over for nogle af sine tilhængere, der satte spørgsmålstegn ved min patriotisme. Jeg var taknemmelig over det, men ikke overrasket. Som Joe Lieberman sagde i sin tale, var det noget, der lå dybt i John. Jeg har aldrig oplevet John behandle nogen anderledes på grund af vedkommendes race, religion eller køn. Og jeg er sikker på, at John i de omtalte situationer fra valgkampen så sådan på det, at det var USA’s karakter, han forsvarede, og ikke bare min. For han mente, at enhver borger, der elsker dette land, har pligt til at behandle andre retfærdigt.