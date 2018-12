Grøn vækst: På et år er lovlig cannabis blevet en milliardindustri i Californien

Planten forventes at blive omsat for 16,3 milliarder kroner i 2018, men det er dog lidt mindre end forventet.

Salget af lovlig cannabis forventes at nå 16,3 milliarder kroner i Californien i 2018, skriver AP.

Det svarer til den årlige globale omsætning for Jysk, og det er mere end hvad Coloplast og Novozymes omsætter for på et år.

Dermed er den amerikanske delstat på rekordtid blevet et af verdens største markeder for lovlig cannabis.

Siden salget blev lovliggjort i januar, har Californien udstedt 4.985 kultiveringslicenser, oplyser AP, som fører statistik over »marijuanaens år« i USA.

Ifølge nyhedsbureauet sælger 531 butikker nu planten, mens 996 er registreret som distributører. 52 laboratorier i delstaten tester kvalitet og renhed.

Det første år med lovlig cannabis har dog også skabt en række nye problemer for Californien, der isoleret set er verdens femtestørste økonomi.

Ifølge ungdomsmediet VICE, som følger cannabismarkedet tæt, har legalisering paradoksalt nok fået den ulovlige cannabisproduktion til at vokse betydeligt.

Forklaringen er ifølge mediet, at en forbrugsafgift på 15 procent for lovlig cannabis, foruden moms og lokale afgifter, har skabt et lukrativt illegalt marked. De uautoriserede producenter kan dels underbyde de lovlige sælgere, samtidig med at de eksporterer til andre delstater.

Udfordringen fik i maj guvernør Jerry Brown til at foreslå en særlig taskforce under Anklagemyndigheden, som skulle bekæmpe det illegale marked. Men projektet faldt i juni, da politikerne ikke kunne enige om, hvordan programmet skulle finansieres, skriver Los Angeles Times.

Store skatteindtægter

Selv om potindustrien på kort tid er blevet milliarder af kroner værd, er væksten mindre end forventet, skriver Los Angeles Times.

Californien står til at tjene tre milliarder kroner i skatter som følge af salget i 2018, men det er cirka en milliard kroner mindre, end delstaten har budgetteret med.

En forklaring er, at åbningen af 531 butikker er væsentligt lavere end de omtrent 6.000 salgssteder, som delstatens Cannabis Kontrolbureau havde forventet ville åbne det første år.

»Jeg tror, vi alle ville ønske, at vi kunne udstede flere licenser til salgssteder. Men vores system er baseret på dobbelte licenser og lokal kontrol«, siger talsmanden for Cannabisbureauet, Alex Traverso, til avisen.

Han henviser til, at både staten og den lokale by skal udstede licens til lovlig salg af cannabis. Men 80 procent af Californiens 482 har foreløbig afvist at tillade åbning af cannabis-salgsteder, som sælger til rekreativ brug.

Også i Los Angeles County har størstedelen af byerne valgt at afvente og se, hvordan legalisering af salget påvirker andre byer.

»Mens nogle byer er hoppet med hovedet først, har vi taget en bevidst tilgang«, siger borgmesteren i Manhattan Beach, Steve Napolitano, til Los Angeles Times.

»For at se, hvordan tingene arter sig andre steder, før vi gør yderligere. Det tror jeg, har vist sig at være den kloge tilgang«.