Overblik: Den amerikanske højesteret er ni politisk udpegede dommere, der forsøger ikke at politisere

4. Abortloven er den ideologiske kampplads

Spørgsmålet om aborter har fyldt meget i den amerikanske debat, fordi det er et spørgsmål, der historisk har splittet både befolkningen og Højesteret.

Udgangspunktet er Roe v. Wade-dommen fra 1973, hvor højesteret fastslog, at den forfatningssikrede ret til privatliv også giver kvinder ret til at få aborter.

Mange republikanere håber, den røde højesteret kan være med til at omstøde afgørelsen. Det vil dog være stærkt kontroversielt, eftersom retten arbejder med en retspraksis, der hedder stare decicis. Det betyder kort fortalt, at tidligere domme skal efterfølges, også selv om en senere domstol er uenig i afgørelsen.

I sidste uge stemte højesteret med stemmerne fem mod fire for at blokere en lov i delstaten Louisiana træder i kraft, som ville have indskrænket retten til abort væsentligt. Højst overraskende var det den republikansk udpegede chefdommer John Roberts, som var den afgørende femte stemme imod at lade loven træde i kraft.

Blokaden er dog kun midlertidig. Det forventes, at sagen skal behandles ved højresteret i oktober 2019, og en afgørelse forventes at ligge klar i juni 2020 - midt i præsidentvalgkampen.

5. Deres magt ligger i respekten for embedet

Det er uvist, hvorfor chefdommer John Roberts stemte med demokraterne i Louisiana-sagen, efter han i årevis har været set som en ærkekonservativ dommer. Men på The New York Times’ har højesteretsreporter Adam Liptak præsenteret den teori, at Roberts ønsker at værne om respekten for højesteret.

Ifølge Liptaks analyse, frygter John Roberts at politisere højesteretten, da det kan få det amerikanske politiske system og befolkningen til at miste respekten for rettens afgørelser.