Politiet bekræfter: Gerningsmanden i El Paso gik bevidst efter mexicanere

»Jeg er gerningsmanden«.

Kort efter lørdagens masseskyderi i El Paso, Texas, hvor 22 personer blev dræbt og 24 blev såret i et Walmart-supermarked, blev en bil stoppet af politiet i et vejkryds nord fra gerningsstedet. Med hænderne over hovedet trådte en hvid 21-årig mand ud af bilen og indrømmede sin skyld over for politiet. Det fortæller Adrian Garcia fra politiet i El Paso i en politierklæring ifølge nyhedsbureauet AP.

Gerningsmanden blev arresteret og forbeholdt sig til at begynde med retten til ikke at udtale sig. Efter nogen tid åbnede han lige så stille op og fortalte om forløbet om til skyderiet: Han var kørt fra en en lille forstad til Dallas ved navn Allen for at komme frem til El Paso. En køretur på mere end ti timer.

Som fortællingen om hændelsesforløbet skred frem, kom flere og flere oplysninger frem. Og så: Den 21-årige mand havde bevidst gået efter at slå mexicanere ihjel. Seks af de dræbte var mexicanere.

En mulig hadforbrydelse

Myndighederne mistænker gerningsmanden for at have delt et racistisk manifest online 20 minutter inden skyderiet. I manifestet skal han angiveligt have skrevet, at han forsøgte at stoppe den »latinamerikanske invasion« i Texas. El Paso ligger omkring grænsen til Mexico, og majoriteten af byens indbyggere er af latinamerikansk afstamning. Forfatteren bag manifestet skriver ifølge CNN, at han er imod at »blande forskellige racer«. Han opfordrer samtidig immigranter til at tage tilbage til deres hjemlande.

Grunden til, han valgte at tage helt til El Paso, skyldes ifølge ham selv, at han ville have en vis distance til sin hjemby, Allen. Hvis han havde gjort det for tæt på sin egen bopæl, havde hans familie og bekendte kunne regne ud, at det var ham, der stod bag. Det skriver CNN.

Den texanske gerningsmand er blevet sigtet for mord, der kan føre til dødsstraf. Forbundsanklagerne overvejer lige nu, om han også skal anklages for hadforbrydelse. Skyderiet er blandt de ti drabeligste i USA’s historie.

13 timer efter hændelsen i El Paso, måtte amerikanere endnu engang se til, mens et masse skyderi fandt sted: I Dayton, Ohio, blev ni personer blev dræbt og 27 blev såret. De to skyderier inden for få timer har nok engang pustet til den splittede og årelange debat om USA’s våbenlovgivning.