Justitsminister renser en af Trumps mænd og ryster USA's retssystem

Michael Flynn var Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver og har erkendt, at han løj for FBI om russiske kontakter. Nu har justitsminister William Barr annulleret hans straffesag efter at have fået udenforstående jurister til at genvurdere den. Retssystemet er ved at blive et politisk instrument for præsidenten, siger de rasende kritikere.