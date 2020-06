Dansker bosat i Minneapolis: »Nu har folk fået nok« Niels Billund er bosat i uroplagede Minneapolis, hvor han deltog i den første protest over George Floyds død.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Blandt de tusindvis af mennesker, der deltog i den første protest efter George Floyds død i Minneapolis, var den danske sygeplejerske Niels Billund.

60-årige Niels Billund har boet i USA siden 1988 og bor nu i byen Saint Paul ved Minneapolis med sin hustru og børn.

Hans kontor ligger få hundrede meter fra en politistation, der blev sat i brand i weekenden under de voldsomme opgør mellem politi og demonstranter i Minneapolis' gader.

»Det har været utrygt. Jeg frygter mest de højreorienterede grupper, der går rundt med våben hernede«, siger Niels Billund.

Urolighederne i Minneapolis og resten af USA begyndte, efter at den sorte mand George Floyd døde efter en brutal anholdelse mandag i sidste uge.

Det førte til massive demonstrationer, som alle uanset race og ophav deltog i, fortæller Niels Billund.

»Der var meget vrede og mange tårer, og folk var ikke i stand til at fatte, hvad der var sket«, siger Niels Billund, der var med i den allerførste demonstration.

»Folk udtrykte sig med slagord som: 'Say his name, George Floyd' (sig hans navn, George Floyd, red.)«.

De mange voldsomme kampe i gadebilledet har påvirket Niels Billunds hverdag.

Han arbejder til dagligt med ældre og syge, herunder med flere, der er testet positive for coronavirus.

Hans kontor midt i Minneapolis er lukket ned grundet demonstrationer og brande, og derfor har han måttet aflyse sine hjemmebesøg hos lidende coronapatienter.

Husejere skal fjerne skraldespande og havemøbler

Politiet har også beordret alle husejere til at fjerne deres skraldespande fra gaden sammen med alle havemøbler.

Ellers kan uromagere bruge dem til at kaste med, siger politiet.

Niels Billund tror ikke, det værste er overstået endnu.

»Det er hele tiden et skridt frem og to tilbage. Man tror lige, at det værste er ovre, men så bliver det værre igen. Det er ligesom med coronavirusset«, siger han.

Niels Billund er glad for, at hele verden har fået øjnene op for den politivold, der foregår i USA.

»Jeg håber, at det her ændrer Minneapolis. Nu har folk fået nok«, siger han.

ritzau