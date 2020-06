Minneapolis vil afvikle sit politi efter voldsomme protester En afvikling af Minneapolis' politi vil ske efter George Floyds død i politiets varetægt efter en anholdelse.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Politiafdelingen i den amerikanske by Minneapolis vil blive afviklet og genopbygget efter George Floyds død.

Det oplyser byrådets præsident, Lisa Bender, til det amerikanske medie CNN natten til mandag dansk tid.

Afviklingen sker, efter at den sorte mand George Floyd døde i politiets varetægt efter en brutal anholdelse i Minneapolis. En anholdelse, der har skabt voldsomme protester over hele USA over racisme i landets retshåndhævelse.

»Vi er forpligtet til at afvikle politiet, som vi kender det, i byen og til - sammen med samfundet - at genopbygge en ny model for folkesikkerheden, der rent faktisk gør vores samfund sikkert«.

Ni ud af 13 byrådsmedlemmer har stemt for afviklingen af politiet, og dermed kan der ikke nedlægges veto mod beslutningen, siger Lisa Bender til CNN.

Penge fra politi til samfundsbaserede strategier

Lisa Bender fortæller, at hun vil flytte midler fra politiet og investere dem i samfundsbaserede strategier.

Løsningerne skal afdække samfundets behov, siger hun.

»Vi skal lytte, især til vores sorte ledere i samfundet og til den sorte samfundsgruppe, for hvem politiovervågning ikke virker, og vi skal lægge løsningerne i samfundet«, siger hun til CNN.

Tidligere søndag blev Minneapolis' borgmester, Jacob Frey, buhet ad, da han sagde, at han ikke vil fjerne midler fra politiet eller ophæve politiafdelingen, skriver CNN.

George Floyd blev erklæret død på et hospital, efter at en hvid politibetjent havde fastholdt ham ved at sætte sit knæ mod hans hals i otte minutter og 46 sekunder, hvor Floyd råbte, at han ikke kunne trække vejret.

Sætningen 'I can't breathe' er sidenhen blevet et slagord mod politivold i samme tråd som 'Black lives matter'.

De fire betjente, som var indblandet i anholdelsen, er alle blevet fyret.

Betjenten, der sad på Floyds hals, er sigtet for drab. De andre tre betjente er sigtet for medvirken til drab.

ritzau