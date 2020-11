Explainer: Sådan kåres den amerikanske præsident

Normalt er det ganske ligetil. På et eller andet tidspunkt i løbet af valgnatten erkender den ene af kandidaterne sit nederlag, ringer til vinderen og går til sine tilhængere for at holde den svære tabertale.

I år hævder Donald Trump, at han har vundet, og Joe Biden siger, at han er sikker på at blive præsident, når alle stemmerne er talt op.

Hvad gør man så? Hvem er det egentlig, der beslutter, hvem der skal være præsident?