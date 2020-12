USA's justitsminister afviser at efterforske Trumps påstande

USA’s justitsminister, William Barr, ser ’ikke nogen grund’ til at udpege en særlig anklager, der skal undersøge valgsvindel eller efterforske den kommende præsident Joe Bidens søn, Hunter Biden.

Det siger han mandag ifølge flere medier, blandt andet nyhedsbureauet Reuters og dagbladet New York Times.

Præsident Donald Trump har udtrykt stor utilfredshed med, at Barr ikke har gjort mere for at hjælpe ham med at ændre på valgresultatet fra november.

På et pressemøde siger han, at han ikke ’ser nogen grund til at udpege en særlig anklager’ for at undersøge Hunter Biden.

»Det har jeg ikke nogen planer om at gøre, inden jeg rejser«, siger justitsministeren ifølge New York Times.

Der er i forvejen en undersøgelse i gang af Hunter Bidens skattepapirer. Den foregår i hans hjemstat, Delaware.

Han sagde også, at han ville udpege en særlig anklager til at lede en efterforskning af valgsvindel, hvis han mente, at der var brug for det.

»Men det har jeg ikke gjort og kommer ikke til at gøre det«, siger Barr ifølge New York Times.

Han tilføjer, at han heller ikke ser ’noget grundlag’ for at beslaglægge stemmemaskiner, som Trump har krævet.

Han gentager også, hvad han tidligere har sagt om, at han ikke har set beviser for, at der er sket systematisk svindel ved valget.

Barr er kun på posten nogle få dage endnu. Tidligere på måneden meddelte Trump på Twitter, at Barr stopper den 23. december.

Valgmyndigheder på både føderalt og statsligt niveau har gentagne gange sagt, at der ikke er nogen beviser for præsident Trumps utallige påstande og anklager om, at han er blevet snydt for valgsejren.

Over 50 søgsmål fra Trumps side er blevet afvist ved de amerikanske domstole, herunder ved højesteretten.

Personer, der deltog på et møde i Det Hvide Hus fredag, har fortalt til medier som New York Times, CNN og The Wall Street Journal, at Trump på mødet luftede diverse opsigtsvækkende idéer til, hvordan han kan blive ved magten.

På mødet drøftede deltagerne blandt andet at tage militæret til hjælp for at gennemtvinge et omvalg i de stater, Trump tabte.

Tanken om undtagelsestilstand var noget, som hans nu benådede tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn har nævnt som en mulighed.

På mødet blev det også drøftet, om man kunne beslaglægge valgmaskiner for at undersøge, om der er foregået snyd med afstemningen.

Der var også forslag om at udpege Sidney Powell, der er jurist i Trump-kampagnen og kendt konspirationsteoretiker, til særlig anklager.

Powells opgave skulle være at bevise anklagerne om valgsvindel, som Trump hidtil ikke har fremlagt bevis for.

Der var angiveligt også tale om at indlede en undersøgelse af Joe Bidens søn Hunter Biden. Det har været et stort tema for Trump, som flere gange har beskyldt Biden for at være korrupt og have sikret sin søn store summer via en lukrativt post i Ukraine.

Meldingerne fra unavngivne kilder om, at disse drøftelser har fundet sted, har vakt bestyrtelse i Washington.

Trump har selv afvist i et opslag på Twitter, at det skulle have noget på sig. Det er ’fake news’, skrev han i weekenden.

ritzau