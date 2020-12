Dommer afviser Epsteins ekskærestes andet forsøg på kaution

Ghislaine Maxwell skal forblive bag tremmer, mens hun afventer en retssag om rekruttering og seksuelt misbrug af unge piger. Det står klart mandag lokal tid, hvor en dommer i New York har afvist Ghislaine Maxwells andet forsøg på løsladelse mod kaution.

Retssagen mod Maxwell går i gang 12. juli 2021. Hun har tidligere nægtet sig skyldig i anklagepunkterne mod hende.

Kautionen, som Maxwell havde foreslået, lød på 28,5 millioner dollar svarende til 173 millioner kroner. Den var sikret af familie, venner og Maxwells mand. Dommer Alison Nathan vurderer, at Maxwell skal forblive fængslet, fordi retten har fundet, at der er »stor risiko« for, at hun vil flygte fra USA. En lignende begrundelse lød i juli, hvor Maxwell forsøgte at blive løsladt mod kaution første gang.

58-årige Ghislaine Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde milliardær Jeffrey Epstein. Maxwell er anklaget for blandt andet at have hjulpet den nu afdøde rigmand med at rekruttere og misbruge unge piger seksuelt i perioden 1994-1997. Hun er også anklaget for at afgive falsk vidneforklaring.

Maxwell blev anholdt 2. juli i New Hampshire, hvor hun opholdt sig på en større ejendom, som hun købte kontant i december 2019. Hendes identitet var skjult i forbindelse med ejendomshandlen. Anklagerne mener, at hun forsøgte at gemme sig for myndighederne.

Epstein selv blev i juli sidste år anklaget for at have udnyttet snesevis af piger og kvinder seksuelt fra 2002 til 2005. Han blev fængslet, men fundet død i sin celle i august sidste år. Dødsårsagen er fastslået som selvmord ved hængning.

ritzau