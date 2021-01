Sanders lignede en mand, der ikke gad at være til indsættelsen: Nu laver internettet sjov med hans sure mine

Det er sjældent, at man bliver bemærket for at have det mindst prangende tøj og den mest afdæmpede attitude til en officiel begivenhed. Men det var præcis, hvad der skete, da den amerikanske senator Bernie Sanders i dag mødte op til Joe Bidens indsættelsesceremoni i stribede strikvanter og en vinterfrakke.

Og det bemærkede brugerne hurtigt på Twitter.