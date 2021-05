George Floyds drabsmand tiltales for yderligere forbrydelser

Et føderalt nævningeting i USA har besluttet, at den tidligere politibetjent Derek Chauvin skal tiltales for yderligere forhold i sagen om drabet på den sorte amerikaner George Floyd.

En domstol kendte for nylig Chauvin skyldig i drabet Floyd, efter at den tidligere betjent på en video kunne ses med sit knæ på Floyds hals i mere end ni minutter.

Nu vil det føderale nævningeting bringe flere tiltaler på banen.

Det føderale nævningeting består af almindelige borgere og bruges i USA typisk til at afgøre, om der er grundlag for at tiltale en person for en forbrydelse.

Ud over drabet vurderer nævningetinget nu også, at der er grundlag for at tiltale Derek Chauvin for at have forbrudt sig mod George Floyds rettigheder som borger.

Mere specifikt rettigheden til ikke at blive udsat for unødig magtanvendelser fra politiet.

Han bliver også tiltalt for ikke at have givet Floyd den fornødne lægehjælp.

Chauvin tiltales også for et forhold under en helt anden episode, da han ifølge nævningetinget i 2017 også lagde tryk på halsen af en 14-årig dreng, han havde anholdt.

Tre andre tidligere politibetjente fra Minneapolis’ politistyrke tiltales desuden for nogle af de samme forhold vedrørende drabet på George Floyd.

ritzau