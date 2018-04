Henrik Føhns: Er Facebook en forretning eller et stort fællesskab? Efter høringerne med Mark Zuckerberg er det stadig uklart, om brugerne er produktet eller kunderne.

For tiden ser de fleste på facebookstifter og administrerende direktør Mark Zuckerberg som en gusten forretningsmand med meget lave idealer for privatlivets fred.

Men lytter man til den 33-årige erhvervsleder, så betragter han sig selv som en idealist, der er i færd med at knytte hele verden sammen i et stort fællesskab.

For en uges tid siden var vi under de politiske høringer med Mark Zuckerberg vidner til noget, som mindede om en alvorlig samtale på rektors kontor. En flok voksne politikere stillede mere eller mindre velforberedte spørgsmål til en lidt for kvik elev.

Måske var det i virkeligheden historien om Zuckerbergs liv, der er gået efter sloganet ’move fast, break things’.

I visse sekvenser af høringerne i Senatet og Kongressen var der tale om misforståelser på tværs af en generationskløft.

Det frikender ikke Zuckerberg for ansvar, men en grundigere forberedt og mere fokuseret høring havde fået den ret velforberedte direktør til at svede lidt mere.

Den amerikanske forfatter og professor ved New York University Scott Galloway erklærede sejr til Zuckerberg og kaldte ham en robot, som hans firma havde programmeret perfekt til at svare på politikernes ret debile spørgsmål.

Men trods manuskript og stor teknisk indsigt så faldt Zuckerberg flere gange tilbage på udtalelsen »det kan jeg ikke svare på, mit team må komme tilbage til dette spørgsmål«. Nærmest som om han ikke vidste, hvad der foregik i hans eget firma.

Det dybdeborende amerikanske internetmedie The Intercept påpegede efterfølgende, at flere af svarene faktisk ligger offentligt tilgængelige – gæt hvor – ja, på facebook.com.

Disciple og det nødvendige onde

Svaret på dette paradoks kan måske findes i en artikel, som den amerikanske journalist og forfatter David Kirkpatrick har skrevet i denne uges Time Magazine.

Kirkpatrick har skrevet den eneste seriøse journalistiske bog om Facebook, ’The Facebook Effect’, og er nok den journalist, som har brugt mest tid sammen med Zuckerberg gennem de sidste ti år.

Kirkpatrick peger på, at Zuckerberg aldrig har været interesseret i forretningen Facebook. Han lever for fællesskabet Facebook.

Forretningen drives af den daglige direktør (COO) Sheryl Sandberg, som Zuckerberg og hans bestyrelse hentede fra Googles annonceafdeling i 2008, da Facebook i 4 år havde kæmpet med af finde en forretningsmodel.

Hun skabte firmaets unikke annoncemodel. Vi ved alle i dag, at hun har været en forretningsmæssig succes, men også en katastrofe for brugernes privatliv.

For at give hende mulighed for at sætte sig hårdt i stolen fra starten tog den dengang 23-årige Zuckerberg orlov og brugte tiden i den samme ashram i Indien, som Apples stifter, Steve Jobs, besøgte på sin dannelsesrejse.

Han holdt sig simpelthen væk fra opbygningen af databetalingstjenesten.

Ifølge Kirkpatrick er databetalingstjenesten Facebook delt op i to: De ubesmittede programmører, som er Zuckerbergs disciple, og Sandbergs annonceafdeling, som er et nødvendigt onde.

I virkelighedens verden må man formode, at de to nok arbejder tæt sammen for at koble annoncører med brugernes data for at skaffe Facebook dets svimlende indkomst på budgetterede 21 milliarder dollars i år.

Men Zuckerberg svæver tilsyneladende over vandene. Han agter at placere 99 procent af sin formue (67 milliarder dollars) i en fond, der skal kurere alle verdens sygdomme inden år 2100.

I 2017 skrev han et manifest, hvor han beskrev Facebook som et globalt fællesskab, der skal skabe samhørighed og transparens i verden.