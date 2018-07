Vi elsker de monopoler, som Vestager slås imod

Er vi efterhånden nået dertil, hvor techgiganter som Google, Facebook og Amazon er blevet så dominerende og ødelæggende for den fri konkurrence, at vi er nødt til at nationalisere dem?

»Ja«, mente Nicki Srnicek, der underviser i digital økonomi ved det britiske Kings College og er forfatter til bogen ’Platform Capitalism’, da han sidste år skrev et indlæg i den britiske avis The Guardian:

»Vi står over for en krise. Disse monopolplatforme, der støvsuger vores data, har ingen konkurrence. De er blevet for store til at tjene vores fælles samfundsinteresse«, skrev han i sit opgør med vor tids digitale monopolkapitalisme.

Og onsdag blev der så skrevet et nyt kapitel i dette opgør. Det skete, da den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, udskrev en rekordstor bøde på 32 milliarder kroner til internetgiganten Google, som hun mener misbruger sin dominerende position på markedet for styresystemer på vores mobiltelefoner.

4 af 5 mobiltelefoner er således forsynet med Googles Android-styresystem, men forsynes samtidig med bl.a. Googles søgetjeneste, hvorved Google sikrer sig endnu flere værdifulde data om deres brugere. Det er supereffektivt, for kun 1 procent af dem skifter Googles søgetjeneste ud med en anden.

På den led misbruger Google – mener altså Margrethe Vestager og hendes stab – sin dominans til at holde konkurrenter ude, og dermed risikerer vi forbrugere på lidt længere sigt at lide skade, fordi Google nærmer sig et regulært monopol, der kvæler al konkurrence.

Det lyder ikke godt. De fleste af os har jo lært, at monopoler er noget skidt, og at det var godt, da fremsynede amerikanske politikere for mere end 100 år siden banede vej for nedbrydningen af monopoler som Standard Oil, AT&T, jernbaner og elektricitetsforsyningen.

Det store paradoks

Vi forbrugere vil helst ikke undvære de digitale mastodonter, der dominerer den såkaldte platformsøkonomi:

De fleste af os synes, det er fedt, at vi kan nøjes med at søge informationer ét sted, nemlig på Google, så vi ikke skal sidde og rode med alle mulige konkurrerende opslagsværker som Bing, Yahoo og Altavista.

De fleste af os bruger stadig Facebook, selv om vi måske synes, Mark Zuckerberg er moralsk anløben, for det er jo der, de fleste andre også er.

Mange handler på Amazon, fordi de har alt og til lavere pris, fordi de netop på grund af deres mange kunder kan opnå store indkøbsrabatter.

På samme måde er Uber – i hvert fald uden for Danmark – en kæmpesucces, fordi både chauffører og kunder har glæde af at være samlet ét sted: Det er lettere for chaufførerne at finde kunder og lettere for kunderne at finde chauffører. What’s not to like?

Vestagers rekordbøde til Google

På den led er der tale om ’naturlige monopoler’, som vi selv fremmer, fordi de gør vores liv lettere, alt imens vi fodrer dem med data, der stille og roligt gør dem så stærke, at vi ender med monopoler eller monopollignende tilstande, der kan vende tilbage mod os som en boomerang:

Monopoler, der ikke udfordres, har det som bekendt med både at ende med at tage overpriser og at opgive den dynamik og innovation, der var deres oprindelige nøgle til succes.

Dermed er vi fremme ved en vigtig pointe, som bl.a. den franske økonom og nobelprismodtager Jean Tirole er rejsende i. Han mener, at en fortsat effektiv konkurrence forudsætter to betingelser opfyldt:

Den ene er, at efficiente konkurrenter altid må kunne komme ind på et givent marked.

Den anden er, at efficiente konkurrenter også altid kommer ind på et marked, hvis de kan.