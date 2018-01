Facebooks totale screening af brugere i jagten på sexvideo-delere overgår, hvad myndighederne må Facebook har udleveret data om danske unge i børnepornosagen. I hvilken slags sager vil de gøre det i fremtiden? Det skal være offentlig viden, mener både eksperter og politikere.

Facebooks beskedsystem, Messenger, er en integreret del af mange menneskers daglige kommunikation. Det føles som at sende en sms, og man kan et øjeblik glemme, at man skriver på en privat virksomheds platform. Det blev mere end 1.000 unge danskere i denne uge mindet om, da der blev rejst sigtelse mod dem på baggrund af en sexvideo, de havde delt med hinanden på Messenger. Nogen havde kigget med.

Denne nogen var ifølge Facebook en teknologi udviklet af Microsoft under navnet PhotoDna. Den gennemgår billederne og laver matematiske fingeraftryk, som sammenlignes med et internationalt register over kendte børnepornobilleder. Er der sammenfald, reagerer algoritmen og melder tilbage til Facebook.

»Selv om man ikke kan være uenig i at sætte hårdt ind over for deling af børneporno, synes jeg alligevel, brugen af den teknologi er problematisk. De har i praksis screenet alle deres brugere for at finde frem til dem, der har delt videoen. Det er mere, end hvad myndighederne må«, siger Jesper Lund, der er formand for IT-Politisk Forening.

»Det er et farligt skråplan, hvis det bliver sådan, at sociale medier på eget initiativ kan vælge at gøre noget, som myndighederne ikke engang kan pålægge dem«, siger han.

Ingen svar fra Facebook

Da Facebook ændrede sin platform, så man nu måtte hente en separat app til Messenger-funktionen for at bruge den til at sende beskeder fra sin telefon, skabte det stor debat om, hvor meget adgang Facebook fik til de øvrige oplysninger på brugernes telefoner.

Når man installerer appen, skal man give den adgang til både mikrofon, kamera, kontakter, kalender og en række flere funktioner. Det fik mange i techverdenen til at frygte, at appen var endnu mere invaderende end andre apps.

Senere har flere techmagasiner dog skrevet, at Messengerappen ikke stiller andre betingelser end resten af Facebook.

Men det er svært at få et konkret svar på, hvilke kriterier Facebook handler ud fra, når der gribes ind over for materiale, der deles.

Hvis de skal forventes at opretholde et sådant samfundsansvar, så synes jeg vi som politikere skal kræve at vide, hvilke kriterier og processer, der ligger til grund for at Facebook kan finde på at anmelde og udlevere data på deres brugere Karen Melchior (R)

I de generelle betingelser, som enhver facebookbruger har godkendt, står der, at det sociale medie samarbejder med myndighederne og griber ind, hvis brugerne foretager sig noget strafbart.

Facebook har ikke ønsket at uddybe, hvilke konkrete sager de vil gribe ind over for eller hvor ofte. Firmaet understreger, at PhotoDna kun bruges i forbindelse med børneporno og i nogen grad over for såkaldt hævnporno.

Gennemsigtighed efterlyses

Radikale Venstres Karen Melchoir, der har beskæftiget sig med digitale rettigheder, mener, at det er afgørende at få oplysninger om Facebooks arbejdsproces.

»Hvis de skal forventes at opretholde et sådant samfundsansvar, synes jeg, vi som politikere skal kræve at vide, hvilke kriterier og processer der ligger til grund for, at Facebook kan finde på at anmelde og udlevere data på deres brugere«, siger hun og nævner, at flere har været kritiske over for den type offentlige opslag, som det sociale medier kan finde på at slette.

»Når man ikke oplyses om andet, kan man blive bekymret for en glidebane, hvor Messenger-indholdet kan blive styret og slettet ud fra samme politik som det offentlige indhold«, siger hun.