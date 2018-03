Whistleblower: Kontroversielt analysefirma har misbrugt data fra 50 millioner Facebook-brugere for at hjælpe Trump til sejr

Vi ville have så meget data som muligt. Hvor vi fik det fra, og hvem der gav os lov til at bruge det, spurgte vi ikke om. Christopher Wylie, whistleblower

Mercer, der havde interesse i at blive en indflydelsesrig republikaner, vurderede, at han via et big data-selskab, der indsamler vælgerdata, kunne stige i graderne hos det republikanske parti. Han indvilligede i at investere ni millioner kroner i et testforsøg.

Under delstaten Virginias guvernørvalg i november 2013, skulle Cambridge Analytica indsamle og kortlægge vælgerdata for at fremme den republikanske kandidats valgkamp.

Kandidaten tabte, men Mercer valgte alligevel at fortsætte projektet, og Alexander Nix pressede Wylie og hans hold til at komme med nye og forbedrede resultater.

thisisyourdigitallife

For at sætte skub i projektet og udregne de nødvendige vælgerkarakteristikker, måtte Wylie skaffe adgang til ellers utilgængelige data. Til sidst fandt Wylie frem til Aleksandr Kogan, der på Cambridge University havde medvirket til at udvikle en teknik, der opfanger folks psykologiske profiler, ud fra hvad de har liket på Facebook.

Kogan byggede i juni 2014 appen thisisyourdigitallife, som opsamlede Facebook-brugeres data. Han videregav informationen til Cambridge Analytica, som til sidst havde data fra flere end 50 millioner Facebook-brugere. Ud af dem havde kun 270.000 indvilliget i at videregive deres data.

Men ifølge Christopher Wylie var det en milepæl. De havde nu data nok til at udvikle komplicerede psykologiske vælgerprofiler, som kunne bruges under valgkampe.

»Vi ville have så meget data som muligt. Hvor vi fik det fra, og hvem der gav os lov til at bruge det, spurgte vi ikke om« udtaler Christopher Wylie ifølge The New York Times.

15 millioner dollars

På det tidspunkt indvilligede Robert Mercer i at investere 90 millioner kroner i Cambridge Analytica. Steve Bannon blev i samme periode bestyrelsesmedlem i firmaet.

Firmaet er siden blevet brugt i fem til ti valgkampe verden rundt årligt.