Amazon overhaler Google som næstmest værdifulde selskab i USA Amazon fortsætter sin himmelflugt på aktiemarkedet og er nu det næstmest værdifulde selskab i USA.

Den amerikanske nethandelgigant Amazon er tirsdag rykket op på andenpladsen på listen over de mest værdifulde amerikanske selskaber.

Dermed går Amazon forbi Alphabet Inc., der er Googles moderselskab. Førstepladsen på listen indtages af it-giganten Apple.

Amazon begyndte i 1990'erne som en online boghandel.

Siden har selskabet udviklet sig eksplosivt til at sælge mange forskellige varer. Amazon laver også sine egne produkter og producerer blandt andet også film og tv-serier.

Amazons aktier steg tirsdag, hvilket gav firmaet en markedsværdi på 768 milliarder dollar. Selskabets støt stigende værdi betragtes som et udtryk for, at det finansielle marked i USA har stor tillid til Amazons udvidelser.

Amazons aktier er steget med hele 81 procent det seneste år.

Alphabets værdi faldt tirsdag til 762 milliarder dollar.

Det sker, blandt andet efter afsløringer af at analyseselskabet Cambridge Analytica ulovligt indsamlede data fra 50 millioner Facebook-brugere.

Alphabet, der altså er Googles moderselskab, og Facebook dominerer markedet for online reklamer. Begge selskaber har tidligere fået kritik for, hvordan de håndterer deres brugeres data.

Amazon fortsætter til gengæld ufortrødent sin succes på aktiemarkedet.

I februar overhalede selskabet Microsoft som det tredjemest værdifulde selskab i USA. Hvis selskabet fortsætter sin vækst, vurderes det, at det rammer en markedsværdi på 1000 milliarder dollar sent i august.

Apple er lige nu det mest værdifulde selskab i USA med en markedsværdi på 889 milliarder dollar.

ritzau