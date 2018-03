Guldåre: Elkedler går som varmt brød, når de fryser i Nairobi Nethandel skaber helt nye muligheder for fattige afrikanere.

Jackson Gichuki har lige solgt endnu en elkedel – de nærmest stryger ud af butikken.

»Det er skrækkelig koldt. Temperaturen er nede på 25 grader her i Nairobi, og folk har brug for noget varmt at drikke«, forklarer Jackson Gichuki.

Butikken er lille – lidt over to gange fem meter på øjemål – og placeret langt fra Nairobis hektiske gadeliv. For at finde den skal man gennem et mylder af smalle gange i et nedslidt marked for småhandlende, og derefter to etager op til et strøg, der ser deprimerende øde ud for en forretningsdrivende.

Men butikken er på bare to år blevet en lille guldåre, som næsten har bragt 27-årige Jackson Gichuki ind i middelklassen.

»I Kenya siger vi, at du har nået middelklassen, når du har et 40-tommers fjernsyn, et stort køleskab, en mikrobølgeovn og et hus med køkken og mindst tre værelser. Jeg er der næsten, men ikke helt. Hvis jeg havde taget et almindeligt arbejde, ville jeg stadig skulle kæmpe for at klare den«, siger han.

Jackson Gichuki har satset på nethandel.

»Det går denne vej«, siger han og tegner med håndfladen en næsten lodret opadgående kurve.

Foto: Miram Dalsgaard/POLFOTO »Det største problem med andre platforme er betalingen. Der kan gå uger eller måneder, og ofte får man slet ikke det aftalte beløb. Med Sky.Garden får man altid det aftalte beløb og samme dag«, fortæller Jackson Gichuki.

Danskejet platform for e-handel

Den klart største platform for e-handel i Kenya hedder Jumia. Men den hurtigst voksende, også i Jackson Gichukis butik, hedder Sky.Garden og er dansk ejet. Det er også på den platform, den seneste elkedel blev solgt.

»Hidtil har e-handel været forbeholdt en niche af ret velstående forbrugere. Vores mål er at brede det ud til masserne«, siger Daniel Maison, administrerende direktør for Sky.Garden.

Visionen er at skabe en blanding af Amazon og Den Blå Avis i en særlig afrikansk variant. Kernen er småhandlende, gerne de helt små på de uformelle markeder, der kan nå deres målgruppe af andre fattige.

»Den første og største udfordring er en massiv mangel på tillid. Købere og sælgere kender ikke hinanden. De småhandlende vil vide, hvordan de kan være sikre på at få deres penge. Forbrugerne er optaget af, om de får deres varer«, siger han.

Løsningen blev at skyde sig selv ind som en troværdig tredjepart, der modtager og holder på pengene, indtil varerne er leveret.

Og hvis det af en eller grund ikke sker, kan kunden være sikker på at få pengene retur, forklarer han.

Konceptet er ifølge Daniel Maison blevet »helt utrolig godt modtaget«. Siden maj sidste år, da platformen kom op, har over 3.000 handlende i Nairobi sluttet sig til.

Leveringen er ifølge Jackson Gichuki den helt store fordel ved Sky.Gardens model. Når en ordre er sendt af sted, bliver transporten sendt i udbud i et system, inspireret af Uber.

»Når en ordre er gået ind, går der nogle få minutter, eller op til en time, hvis trafikken er slem, før der kommer en kurer. Jeg får en besked, så snart varen er leveret, og få timer senere har jeg pengene på min konto«, siger han.

Kandidat i miljøbeskyttelse

Intet tyder på, at Jackson Gichuki har fået instruktioner om at fremhæve det danskejede selskabs kvaliteter. Egentlig var det hans nabo på butikstorvet, vi ville have talt med. Vi udvalgte en tilfældig sælger på Sky.Gardens app og opsøgte butikken, men indehaveren var syg og havde lukket butikken. Med et skud i tågen gik vi ind til butikken ved siden af for at høre, om de var engageret i nethandel, og mødte Jackson Gichuki.