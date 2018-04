I disse timer får danskerne besked: Er dine Facebook-data blevet misbrugt?

For knap to timer siden begyndte verdens største sociale medie, Facebook, at prikke 87 millioner brugere på skulderen med en - for mange sikkert foruroligende - besked:

Dine data er blevet misbrugt af Cambridge Analytica.

Et britisk konsulentfirma, der den seneste måneds tid har været i vælten og mødt massiv kritik for at have indsamlet data om utallige Facebook-brugeres færden. I kombination med en såkaldt psykometrisk personlighedstest er dataene angiveligt blevet brugt til at påvirke udfaldet af den amerikanske præsidentvalgkamp i efteråret 2016.

I Danmark vil i alt 41.820 Facebook-profiler i løbet af de kommende timer og dage få besked om, at Cambridge Analytica har misbrugt deres data, enten fordi de selv eller en af deres venner har besvaret den test, som i praksis er en app, der fungerer som et brækjern, der åbner brugernes datasluse og giver adgang til en guldgrube af datapunkter om hver enkelt person.

Er dine data ikke blevet misbrugt, vil du i stedet blive guidet til en side i dine Facebook-indstillinger, hvor du kan få overblik over, hvilke apps der har adgang til dine data.

Zuckerberg: Jeg er ansvarlig

I morgen skal Facebooks stifter og øverste direktør, Mark Zuckerberg, vidne foran et udvalg i den amerikanske kongres, hvor han skal svare på spørgsmål om skandalen mellem det sociale medie og Cambridge Analytica.

Allerede på forhånd har Zuckerberg flere gange påtaget sig skylden for dataskandalen. Senest mandag eftermiddag dansk tid skriver han i en erklæring til den amerikanske kongres, at miseren er hans ansvar:

»Det står klart nu, at vi ikke gjorde nok for at forhindre, at disse værktøjer blev brugt til skade«, skriver Zuckerberg og fortsætter:

»Det var min fejl, og jeg undskylder. Jeg startede Facebook, jeg leder det, og jeg er ansvarlig for, hvad der sker«.

Skandalen om Cambridge Analytica startede, da en af virksomhedens tidligere ansatte, Christopher Wylie, trådte frem og fortalte offentligheden om virksomhedens metoder, der ifølge Wylie er blevet anvendt til at påvirke amerikanske vælgere under præsidentvalgkampen i 2016.

Cambridge Analytica har fået adgang til dataene gennem appen ThisIsYourDigitalLife. En quiz, hvor man svarer på en lang række spørgsmål om ens personlighed. Den er oprindeligt udviklet af den britiske psykolog og dataforsker ved Cambrigde University Aleksandr Kogan, der to år inden præsidentvalgkampen brugte Facebook til at indsamle data om Facebook-brugernes personlighedstyper.

I alt ca. 270.000 Facebook-brugere besvarede spørgsmålene i ThisIsYourDigitalLife-appen - hovedparten af dem er fra USA. Det samlede antal berørte profiler løber dog op i 87 millioner, da data fra de 270.000 profilers venner også er blevet indsamlet.

I Danmark har kun syv profiler besvaret quizzen, men det samlede antal berørte profiler løber altså op i knap 42.000.