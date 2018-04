DI-direktør: »Vi har haft et naivt forhold til nettet og Facebook er et wake up call« Facebook-skandalen gør det tydeligt, at vi har troet, at nettet bare var godt, siger Dansk Industris nye digitale direktør. Nu skal vi som samfund tilpasse vores regler til den nye tid uden at forfalde til teknologiangst, siger han.

Hvis man havde forladt jorden for tre år siden og vendte tilbage nu, ville man opleve et kæmpe stemningsskift. Man ville have forladt en verden, hvor den ungdommelige direktør for klodens største sociale medie, Mark Zuckerberg, blev hyldet som en fræk disrupter. Man ville lande midt i en dyb krise for Facebook, hvor en ydmyget Zuckerberg må stå skoleret for USA's Senat og forklare, hvorfor hans selskab har tilladt virksomheden Cambridge Analytica at høste millioner og millioner af brugeres data uden deres tilsagn.