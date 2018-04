Guide: Sådan sikrer du dit privatliv på telefonen

Vores telefoner er efterhånden blevet noget af det vigtigste og mest værdifulde, vi ejer. Derfor er de også oplagte mål for alle, der vil vide mere om dig - hvad enten det er annoncører, hackere eller nogle helt tredje.

Det er der dog råd for, også selvom du ikke har lyst til at smide smartphonen i havet og finde den gamle, støvede 3310 frem fra kommodeskuffen. Herunder er en række råd til, hvordan du bedre sikrer dit privatliv på din smartphone.

Begræns dine applikationer

Når du downloader en app til din telefon, bliver du ofte bedt om at give programmet adgang til nogle af din telefons funktioner - eksempelvis dit kamera, din mikrofon eller din fysiske lokation. Disse informationer bliver i nogle tilfælde sendt videre til de virksomheder og personer, der står bag app'en, som kan bruge dem til markedsføring eller, i værste fald, mere lyssky formål.

Heldigvis kan du selv bestemme, hvilke funktioner du giver applikationer adgang til. Det kan være svært at regne ud, hvad der er O.K. og nødvendigt for at en app kan fungere, men gå efter dine sunde fornuft: en lommelygte-app har eksempelvis ikke brug for adgang til din mikrofon for at fungere.

Se hvordan her:

Iphone

Åben indstillinger.

Rul ned til dine applikationer, som ligger i bunden.

Tryk på en applikation for at se og fjerne dens adgang til din telefons funktioner.

Android

Åben indstillinger.

Tryk på Apps.

Tryk på hver enkelt applikation og rul ned til Tilladelser for at se og fjerne dens adgang til din telefons funktioner. Alternativt kan du trykke på de tre prikker i højre hjørne og vælge Apptilladelser for at se en oversigt over din telefons funktioner, og de apps der har adgang til hver enkelt.

Dette er også en god lejlighed til at slette de applikationer, som du alligevel aldrig bruger. Det sparer både plads på din telefon og minimerer antallet af mulige spioner.

Slå sporing fra

Når du er inde og kigge på dine applikationer, kan det især betale sig at holde øje med apps, som har adgang til din lokation. Der er nemlig mange applikationer, der holder øje med din placering, uden at du ved det - eller har brug for det.

Men, det er ikke kun applikationer, der holder øje med dig. Også Apple og Android-producenten Google holder øje med dig - og hvis du ikke selv har slået det fra, så gemmer de også oplysninger om, hvor du har været.

Du kan finde - og slette - din lokationshistorik her:

Iphone

Åben indstillinger.

Tryk på Anonymitet.

Tryk på Lokationstjenester.

Tryk på Systemtjenester (i bunden).

Tryk på Væsentlige / Hyppige Lokaliteter.

Her kan du se en liste over de steder, du har været. Du kan slette enkelte eller flere punkter, og også helt slå funktionen fra i toppen af skærmen.

Android

Åben indstillinger.

Tryk på Google.

Tryk på Placering.

Tryk på Google Placeringshistorik (i bunden).

Hvis du ikke tidligere har slået det fra, kan du her se et meget detaljeret kort over, hvor du har befundet dig hver dag. Du kan slette din historik og, hvis du ønsker det, slå funktionen fra, så Google ikke i fremtiden lagrer din lokation.

Pas på åbne og usikre netværk

Når du benytter et offentligt eller usikret netværk på din telefon - for eksempel i kaffebaren, i toget eller i lufthavnen - blotter du dig selv for nysgerrige øjne og i værste fald hackerangreb. Vær varsom med, hvilke netværk du logger på, og hvad du foretager dig på dem. Undlad eksempelvis at tjekke din netbank eller sende følsomme oplysninger, når du er forbundet til et netværk, som du ikke har fuld tillid til.

Alternativt kan du også downloade en VPN til din telefon. Det kan være lidt kompliceret og koster ofte også penge, men giver dig muligheden for at kryptere din internetforbindelse, så det er sværere for både ejeren af netværket og andre på det, at se hvad du laver. Du kan læse mere om VPN, udvidelser og internetbrowsere, der også ofte kan downloades på din telefon, i .