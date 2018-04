Facebook flygter fra EU med 1,5 mia. brugere 25. maj skærper EU data-kontrollen. Facebook svarer igen med at flytte brugere til USA.

Hvad gør man, når man på den ene side gerne vil betale billig skat i Irland, men på den anden side ikke er meget for at skulle leve op til de nye, strammere regler for databeskyttelse, som EU indfører 25. maj? Man flytter så mange kunder som muligt til Californien, langt væk fra EU’s fangarme.

Det er, hvad Facebook har gjort med 1,5 milliarder brugere fra lande uden for EU, USA og Canada.

De bliver alle flyttet til et site, som juridisk hører hjemme i Californien og altså derfor ikke er omfattet EU’s nye regler, som både giver en stærkere beskyttelse af borgernes data og ikke mindst opererer med bøder i million- og milliardklassen.

FAKTA EU’s nye regler om databeskyttelse Vi skal aktivt give samtykke, før en virksomhed må gemme vores data. Det gælder alle, også virksomheder, der opererer i EU. Overtrædelse af de nye regler giver bøder på op til 4 procent af omsætningen. De nye regler blev vedtaget i 2016 og træder i kraft 25. maj 2018.

Overtrædelse af loven kan koste op til 4 procent af den årlige globale omsætning. Og når man er Facebook, der i 2017 omsatte for 40 milliarder dollars, cirka 242 milliarder kroner, kan en bøde på 4 procent godt mærkes.

Hidtil har det været sådan, at alle Facebooks brugere uden for USA og Canada har været underlagt EU’s regler for databeskyttelse.

De har ikke været særlig skrappe, og det har taget lang tid for EU at formulere og harmonisere nye regler, der gælder alle EU-landene. Man blev først enig i 2016, og loven træder i kraft nu.

Loven gælder borgerne i EU, hvorfor Facebook juridisk vil være underlagt de nye regler, når det handler om facebookbrugere, der bor i EU-landene.

Derfor vil vi i Danmark altså ikke mærke, at Facebook flytter brugere til Californien. Fra 25. maj skal Facebook have et aktivt samtykke, før de har lov at bruge vores data.

Derimod bliver folk fra Asien, Australien, Latinamerika og Afrika fremover ikke berørt af EU’s skrappe regler, som de ellers ville have været, hvis Facebook ikke havde flyttet dem. De bliver i stedet underlagt amerikansk lov, som er væsentlig lempeligere.

Efter at afsløringerne af Cambridge Analyticas misbrug af over 50 millioner facebookkonti, heraf 2,7 millioner fra EU, i den amerikanske valgkamp sidste år, har Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, været under hård beskydning.

Han er blevet afhørt af både Senatet og Repræsentanternes Hus i USA, hvor han undskyldte. Men da han under afhøringerne direkte blev spurgt, om han ville respektere de nye EU-regler, som har forkortelsen GDPR (general data protection regulation, red.), svarede han ikke direkte, men sagde, at Facebook ville respektere »ånden« i de nye regler.

Og i en kommentar til nyhedsbureauet Reuters skriver Facebook, at de vil give den samme databeskyttelse, uanset om brugerne er koblet op på det facebooksite, som hører hjemme i Irland eller Californien.

Forskellen er, som flere dataeksperter påpeger over for både Reuters og den britiske avis The Guardian, at Facebook ved at flytte sine brugere også fjerner dem fra de irske myndigheders mulighed for at give bøde, hvis reglerne overtrædes.

Kom på besøg, Zuckerberg

EU har længe gerne villet se Mark Zuckerberg i Bruxelles. I sidste uge efterlyste forbrugerkommissær Véra Jourová et besøg, og EU-Parlamentet har også flere gange inviteret ham, men endnu har Zuckerberg ikke valgt flyve til Europa.

Han har til gengæld lige haft besøg af EU-kommissær Andrus Anzip, kommissær for digitale anliggender, som efter mødet skrev på Twitter, at der er stort behov for at genopbygge tilliden. Det var et mere et orienterende møde og opfylder ikke ønsket om at se Zuckerberg i Bruxelles.

Til gengæld skæver EU-hovedkvarteret til Facebooks lobbyister. 67 gange har Facebook været på besøg siden efteråret 2014, hvor Juncker-kommissionen trådte til, skriver netmediet Voxpop Europ.