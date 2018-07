Datalog og iværksætter: Den kunstige intelligens vil ikke være objektiv, før verden er det

Jacob Knobel forklarer, at det er samme problem, hvis politiet bygger racediskriminering ind i deres programmer, eller hvis erhvervsfolk bruger kunstig intelligens til at finde den perfekte, hvide, 45-årige mand til at indtage pladsen i bestyrelsen.

»Disse ting siger mere om vores samfund, end det gør om kunstig intelligens. Det er problemer, som er opstået i en tid før den kunstige intelligens«, siger han.

Kunstig intelligens er den nye strøm

Mens det kan lyde bekymrende i andres ører, når ord som ’dræberrobotter’ og ’overvågning’ nævnes i samme vending som kunstig intelligens, vælger Jacob at fokusere på de endeløse muligheder i det, han kalder »den nye strøm«.

»Jeg vil gerne sætte strøm til nogle virksomheder. I mange virksomheder skriger det til himlen, at der skal laves noget med kunstig intelligens«, siger Jacob Knobel.

Han nævner sundhedssektoren som eksempel: Kan man sætte kunstig intelligens til at fange de åbenlyse sygdomme, kan lægerne i stedet bruge deres tid på at fange de komplicerede tilfælde.

Hans tro på, at kunstig intelligens kan hjælpe lægerne, er så stærk, at han hver uge lægger mange timers frivilligt arbejde på Rigshospitalets Multipel Sclerose Center. Hans målsætning er at gøre centret til internationalt førende inden for forskningen – noget, han er overbevist er muligt ved hjælp af kunstig intelligens.

Det kan lyde mærkeligt med en mangemillionær, der lægger så mange af sine få fritimer i frivilligt arbejde. Men det frivillige arbejde optager ham så meget – og har altid gjort det – at det grænser til religiøsitet: det er en pligt.

For ham startede det med et forbillede, der viste ham værdien i atgive fuldstændig uselvisk. Nu vil han selv være forbilledet, der viser vejen mod frivilligt arbejde. Derfor giver han de ansatte i Datapult fri én dag hver uge til at lave velgørende arbejde efter eget valg. Med fuld løn.

Hvis du laver frivilligt arbejde, er du i min verdensopfattelse et bedre menneske i den forstand, at du har nogle værdier, der gør dig pålidelig Jacob Knobel

Jacob Knobel så helst, at medarbejderne gjorde det på eget initiativ. Nægter en medarbejder at være frivillig, tvivler han på, om vedkommende har den ånd, han ønsker i selskabet.

»Hvis du laver frivilligt arbejde, er du i min verdensopfattelse et bedre menneske i den forstand, at du har nogle værdier, der gør dig pålidelig: Jeg ville have nemmere ved at give dig et firmakort, fordi du ville være mindre tilbøjelig til at snyde mig. Jeg ville have nemmere ved at give dig et større ansvar, fordi du virker som et ansvarligt, ungt menneske«, siger Jacob Knobel og fortsætter:

»Hvis det er en, der bare vil tjene en masse penge, kan han eller hun tage ned til Deloitte og arbejde«.