Overvågning i Kina: kunstig intelligens, skam, kameraer og så en smule bedrag Den kinesiske ledelse har opsat 200 millioner overvågningskameraer og udstyret politiet med kunstig intelligens. Og det behøver ikke engang at virke ...

I byen Zhengzhou fik en politibetjent iført ansigtsgenkendelsesbriller øje på en heroinsmugler på en banegård.

I Qingdao, en by, der er berømt for sin tyske koloniarv, hjalp kameraer styret af kunstig intelligens politiet med at pågribe 24 formodede forbrydere under den årlige ølfestival.

I Wuhu blev en mordmistænkt mand på flugt identificeret af et kamera, da han købte noget at spise ved en madbod.

Ved hjælp af millioner af kameraer og massiv databehandling er Kina i færd med at skabe et højteknologisk kontrolsamfund.

Regeringen støtter forskning og udvikling i teknologier, der kan spore ansigter, påklædning og sågar en persons gangart

Den kinesiske regering bruger ivrigt teknologi som ansigtsgenkendelse og kunstig intelligens til at identificere og spore 1,4 milliarder mennesker. Ønsket er at sammenstykke et enormt og hidtil uset nationalt overvågningssystem med assistance fra landets blomstrende techindustri.

»Tidligere handlede det hele om intuition«, siger Shan Jun, vicepolitichef på den banegård, hvor heroinsmugleren blev anholdt. »Hvis man overså noget, overså man noget«.

Kina er ved at vende op og ned på den udbredte forestilling om teknologi som en stor demokratiserende kraft, der giver mennesker frihed og forbinder dem med resten af verden. I Kina har teknologi betydet øget kontrol.

I nogle byer overvåger kameraer konstant banegårde for at få øje på eftersøgte personer. På storskærme vises ansigtsbilleder af fodgængere på afveje og navnelister over dårlige betalere.

Skannere med ansigtsgenkendelse bruges til at bevogte indgangen til boligkomplekser. Kina har allerede opsat omkring 200 millioner overvågningskameraer – det er fire gange så mange som i USA.

Denne teknologi suppleres af andre systemer, der følger med i internetbrug og andre former for kommunikation, hotelovernatninger, flyrejser og nogle steder sågar bilkørsel.

Men evnerne kan alligevel ikke følge med ambitionerne i Kina. Den teknologi, der bruges på én banegård eller ved én fodgængerovergang, mangler måske i nabobyen eller bare rundt om hjørnet. Det tunge kinesiske bureaukrati står i vejen for etableringen af et landsdækkende netværk.

Det betyder ikke nødvendigvis noget for Kommunistpartiet. De kinesiske myndigheder forsøger på ingen måde at skjule, hvad de har gang i, og de omtaler og overdriver jævnligt deres formåen. I Kina kan blot fornemmelsen af at være overvåget få befolkningen til at rette ind.

Nogle steder er man kommet længere end andre. I den vestlige del af landet har man taget software i brug, som uhyre detaljeret overvåger det muslimske mindretal uighurerne for at kortlægge deres relationer til venner og familie.

»Det her er potentielt en helt ny måde for regeringen at styre økonomien og samfundet på«, siger Martin Chorzempa, forsker ved tænketanken Peterson Institute for International Economics i Washington. »Målet er algoritmisk regeringsmagt«, tilføjer han.

Udskamning

Gadekrydset syd for Changhong-broen i byen Xiangyang var tidligere et trafikalt helvede. Bilerne kørte hurtigt, og fodgængere forsøgte konstant at krydse kørebanen.

Men sidste sommer opsatte politiet kameraer forbundet til ansigtsgenkendelsesteknologi og en udendørs storskærm. Fotos af personer, der brød færdselsloven, blev derpå smækket op på storskærmen sammen med deres navn og officielle id-nummer.

I begyndelsen syntes folk, at det var sjovt at se sig selv på skærmen, siger Guan Yue, der er talskvinde for myndighederne, men så fortalte propagandatjenesterne dem, at det var en straf.

»Hvis man bliver fanget af overvågningen og ikke selv ser det, skal éns naboer eller kolleger nok få øje på det, og så begynder de at sladre«, siger hun. »Det er så flovt, at man ikke kan leve med det«.

Kinas nye overvågning er baseret på en gammel idé: Der skal en stærk ledelse til for at bringe orden i et turbulent land. Mao Zedong førte tankegangen ud i det ekstreme med katastrofale konsekvenser, da hans topstyring førte til hungersnød og siden Kulturrevolutionen.

Overvågning er blevet en kæmpe forretning i Kina

Hans efterfølgere krævede også orden, men de frygtede konsekvenserne af totalitært styre. De indgik en ny overenskomst med den kinesiske befolkning: Borgerne fik ingen politisk indflydelse, men til gengæld fik de stort set lov til at være i fred og mulighed for at blive rige.

Det virkede. Censuren og politiets beføjelser var stadig omfattende, men kineserne fik mere frihed. Denne nye holdning blev startskuddet til årtier med svimlende økonomisk vækst.

I dag er den uskrevne overenskomst mellem ledelsen og folket ved at bryde sammen.

Kinas økonomi vokser ikke lige så hurtigt længere. Der er alvorlig ulighed i landet. Efter fire årtier med stigende lønninger og levestandard er befolkningens forventninger samtidig vokset.

Xi Jinping, Kinas præsident, har konsolideret sin magt. Loven er blevet ændret, så han har mulighed for at lede landet i længere tid end nogen anden siden Mao. Og han har iværksat en omfattende kampagne imod korruption, som kan skaffe ham masser af fjender.

For at vinde opbakning satser han på en personlighedskult omkring sig selv og på at styrke Kommunistpartiets rolle i hverdagen – ligesom under Mao. Teknologien giver ham magten til at føre sine planer ud i livet.

Xi Jinping har lanceret en betydelig opgradering af det kinesiske overvågningssamfund. Kina er blevet verdens største marked for sikkerheds- og overvågningsudstyr, og analytikere vurderer, at der i 2020 vil være installeret næsten 300 millioner kameraer.

Kinesiske købere vil sætte sig på mere end to tredjedele af alle servere, der er beregnet til at skanne videoptagelser for ansigter, forudsiger konsulentvirksomheden IHS Markit.

Kinas politi vil i de kommende år bruge yderligere 190 milliarder kroner på teknologistøttet overvågning, siger en ekspert til de statslige medier.

Regeringen støtter forskning i og udvikling af teknologier, der kan spore ansigter, påklædning og sågar en persons gangart. Briller med indbygget ansigtsgenkendelse og lignende eksperimentelle dimser er begyndt at dukke op.

Det kan være svært at vurdere den kinesiske befolknings reaktioner i et land, hvor nyhedsmedierne kontrolleres af regeringen. Men indtil videre er der ikke meget, der tyder på, at den gennemsnitlige kineser er bekymret.

Den uregelmæssige håndhævelse af love mod alt fra hastighedsovertrædelser til overfald betyder, at det kan være svært at få øje på regeringens kriminalitetsbekæmpelse i hverdagen. Derfor støtter mange de nye initiativer, der tages på området.

»Det er et af de største gadekryds i byen«, siger Wang Fukang, en universitetsstuderende, der har meldt sig til en færdselspatrulje, der bevogter fodgængerovergangen i Xiangyang. »Det er vigtigt skabe sikkerhed og orden i krydset«.

Overvågningens iværksættere

Såkaldte startupvirksomheder gør ofte en dyd ud af, at deres medarbejdere selv bruger virksomhedens teknologi. I Shanghai har firmaet Yitu givet den tankegang en ekstra dimension.

Firmaets kontorbygning er spækket med kameraer, der er på udkig efter ansigter. Fra skrivebord til hvilerum til udgang følges medarbejdernes bevægelser, der vises med stiplede blå linjer på en tv-skærm. Skærmen viser deres mindste bevægelser hele dagen, hver dag.

Overvågning er blevet en kæmpe forretning i Kina, og en ny generation af iværksættere er klar til at mætte efterspørgslen, i takt med at staten investerer store summer i området.

Kinesiske virksomheder udvikler globalt konkurrencedygtige programmer til for eksempel billed- og stemmegenkendelse.

Yitu vandt førstepræmien ved en åben konkurrence om algoritmer til ansigtsgenkendelse, som den amerikanske regerings nationale efterretningskontor afholdt i 2017. En række andre kinesiske firmaer fik også fine placeringer.