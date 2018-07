Microsoft beder nu selv om at blive reguleret: Kongressen i USA må se nøjere på ansigtsgenkendelse Techgiganterne ser sjældent positivt på reguleringer. Men nu vil Microsoft have hjælp fra Kongressen til at styre os alle uden om overvågningssamfundet.

Microsoft efterspørger som den første techgigant nogensinde regler for brug af ansigtsgenkendelse – et uvant ønske fra en af de store teknologivirksomheder, der normalt stejler, så snart ordet ’regulering’ nævnes.

Men det er ikke desto mindre det, som selskabets topchef, Brad Smith, nu efterlyser.

På Microsofts blog skriver han, at vi med udviklingen af ny ansigtsteknologi nærmer os et overvågningssamfund lig det, som George Orwells beskriver i sin bog ’1984’.

Derfor opfordrer han Den Amerikanske Kongres til at handle: »Vi lever i en nation af love, og regeringen bliver nødt til at spille en vigtig rolle i reguleringen af ansigtsgenkendelsesteknologien«.

»En verden med ihærdig regulering af produkter, der er brugbare, men potentielt bekymrende, er bedre end en verden blottet for lovmæssige standarder«, uddyber han.

Ansigtsgenkendelse har flere gange været baggrund for bekymringer om misbrug og masseovervågning. Teknologien er da heller ikke uden ulemper, siger den danske sikkerhedsekspert i CSIS Peter Kruse.

Ifølge ham er det især teknologiens brug af biometri, som ud fra specifikke kendetegn som ansigt, iris og fingeraftryk kan identificere en person, der kan misbruges.

Det kan eksempelvis ske via 3D-printere, som gør det muligt at modellere et ansigt, der vil kunne omgå langt de fleste ansigtsgenkendelsessystemer og give uautoriseret adgang til alt fra mobiltelefoner til id-skannere og betalingssystemer.

Derfor skal man heller ikke føle sig sikker, når man bruger sit ansigt til at logge på sin telefon eller computer. For er nogen først i besiddelse af et billede af dit ansigt, sidder du i saksen, siger Kruse.

»Din biometri er uomstødelig og kan ikke erstattes, og dermed risikerer du, at alle, der har adgang til den, også kan få adgang til dine data«, siger han og fortsætter:

»Er det først havnet i de forkerte hænder, kan man identificere personer i alle mulige sammenhænge og tiltvinge sig data på personer, som de ikke nødvendigvis ville give adgang til. Det er et omfattende indgreb i privatlivet«.

Ud fra den data, man kan tilgå ved at have adgang til en given persons biometri, kan man ifølge Peter Kruse kortlægge alt, hvad personen har foretaget sig. Og lander personen af en eller anden årsag på en liste over folk, der skal overvåges, kan vedkommende spores i lande, der anvender teknologien.

»Og det er der altså mange lande, der gør«, siger Peter Kruse.

God og dårlig masseovervågning

Brugen af ansigtsgenkendelse rejser endnu et dilemma, nemlig myndigheder, der ved tvang får adgang til private personers telefoner og dermed data.

Politiken kunne torsdag fortælle, at Højesteret nu skal afgøre, hvorvidt politiet overhovedet må tvinge folk til at åbne deres telefoner ved brug af deres fingeraftryk.

Samme afgørelse kommer til at have betydning for ansigtsgenkendelse, der ligesom fingeraftryk kan give myndighederne adgang til privatpersoners telefoner.

Der er dog ikke kun ulemper forbundet med brugen af ansigtsgenkendelse. Teknologien kan også lette en masse dagligdags ting såsom at sortere billeder og at låse telefonen op. I Kina er det sågar muligt at betale sin kop kaffe med et smil ved hjælp af ansigtsgenkendelse.