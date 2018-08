Cambridge-forsker: Facebooks lukning af 400 dataindsamlings-apps er spil for galleriet

Inspirerede Cambridge Analytica

Når dataindsamlingen kunne ske fra så højt et antal brugere, er det blandt andet fordi, ’This Is your Personal Life’ indsamlede data fra brugernes Facebook-venner, og ikke blot fra brugerne selv. Det gjorde ’myPersonality’ altså ikke ifølge Stillwell.

Det gør forvirringen endnu værre, at ’This Is Your Personal Life’ var inspireret af ’myPersonality’, og at Cambridge Analytica tog navn efter Cambridge-universitetet, fordi det var der, forskning baseret på app’ens indsamlede data foregik.

Stillwell skabte oprindeligt ’myPersonality’-app’en sammen med kollegaen Michal Kosinski, der i dag bedriver lignende forskning på det prestigiøse Stanford-universitet i Silicon Valley.

App’ens formål var at vise, at såkaldt psykometrisk fortolkning af indsamlede Facebook-data var så effektiv, at computere var bedre til at beskrive brugernes karaktertræk end deres venner var. Både Kosinski og Stillwell har, siden de begyndte deres forskningsprojekter, bedyret, at de blot vil advare og informere verden om, hvad der kan lade sig gøre i dag rent teknologisk, så en etik-debat kan gå igang.

I flere interviews har de to forskere således forklaret, at de blev tilbudt store pengesummer for at bruge deres viden, data og teknologi på det private marked, men at de altid har takket nej. Det gjorde en af deres kolleger på Cambridge-universitetet, Aleksandr Kogan, imidlertid ikke.

Skabte kopi-app

I en artikel fra tyske Das Magasin blev det afløret, hvordan Kogan efter at have fået et nej fra Kosinski og Stillwell i stedet valgte at kopiere deres app-koncept og skabte ’This Is Your Digital Life’-app’en, der altså også kunne hente data fra brugernes venner.